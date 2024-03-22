Только 21% государственных служащих младше 35 лет, что меньше, чем еще несколько лет назад – НАДС

В НАДС призвали молодежь идти работать на государственную службу, иначе госслужбу ждет институциональный кризис.

Джерело фото: SUD.UA

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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) прогнозируют институциональный кризис государственной службы, в случае если она не начнет существенно омолаживаться.

Как сообщила глава НАДС Наталья Алюшина, в настоящее время только 21% государственных служащих младше 35 лет.

Это 33 649 государственных служащих, большинство из которых составляют женщины (23 942 женщины – 71%, и 9707 мужчин – 29%).

При этом 25 государственных служащих младше 35 лет занимают должности категории «А», 4 456 – категории «Б» и 29 168 категории «В».

Для сравнения, в 2020 году на госслужбе работало около 27% госслужащих в возрасте до 35 лет, а в 2021 году – 25%.

Таким образом, в НАДС констатируют снижение у молодежи заинтересованности в работе в сфере публичной службы.

Это, по мнению главы НАДС, создает институциональную проблему для государственной службы, поскольку она не получает притока новых кадров.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2023 года фактическое количество работающих государственных служащих в Украине составляло почти 160 тыс. служащих всех категорий. Вакантными являлись 39 102 должности государственной службы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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