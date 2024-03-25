На державній службі необхідно застосовувати штучний інтелект – НАДС

У НАДС шукають способи підвищення якості управлінських процесів на публічній службі.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили, що настав час розробити та застосувати алгоритми штучного інтелекту для його використання на державній службі.

Ну думку голови НАДС Наталії Алюшиної, застосування алгоритмів штучного інтелекту необхідно «для оптимізації управлінських процесів та забезпечення нової якості послуг для громадян».

Голова НАДС вважає, що застосування штучного інтелекту зможе надати Україні «перевагу в сферах корпоративного та державного управління, цифрової економіки, науки і технологіях, промисловості, підприємницької діяльності, освіти».

Нагадаємо, що днями в НАДС повідомили, що в Україні тільки 21% державних службовців молодше 35 років, що створюю інституційні проблеми для державної служби країни в цілому.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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