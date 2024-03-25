Бойові доплати на суму майже мільйон тим, хто не був на передовій: судитимуть ексочільника Запорізького військкомату

У 2022 році він безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям, які не перебували на передовій.

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно екскерівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який виплачував бойові доплати тим, хто не перебував на передовій.

Йому інкриміновано перевищення службових повноважень, повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, у 2022 році безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям на загальну суму майже 1 млн грн.

Слідство встановило, що вони не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Чоловіка затримали на початку серпня 2023 року.

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