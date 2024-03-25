На Полтавщині понад 2,5 тисячі дітей у школах і дитсадках залишились без харчування: що сталося

За словами Дмитра Лубінця, така ситуація склалася через те, що депутати міськради не розглядали це питання, бо не було кворуму.

Джерело фото: poltava.to

У Полтавській області через відсутність кворуму, понад дві з половиною тисячі дітей у школах і дитсадках не мали можливості харчуватись у закладах. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Понад дві з половиною тисячі дітей у школах і дитсадках не мали можливості харчуватись у закладах. Така ситуація склалась з початку цього року в Карлівській ОТГ (ред:Об'єднаній територіальній громаді) на Полтавщині. Яка причина? Депутати Карлівської міськради не розглядали це питання, бо не було кворуму», - написав він.

За словами Лубінця, для того виправити ситуацію, було негайно скеровано відповідний запит до Карлівської міської ради і як результат харчування відновили для 407 дошкільнят та 2 097 школярів громади.

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