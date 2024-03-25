На Полтавщине более 2,5 тысяч детей в школах и детсадах остались без питания: что произошло

По словам Дмитрия Лубинца, такая ситуация сложилась из-за того, что депутаты горсовета не рассматривали этот вопрос, потому что не было кворума.

Источник фото: poltava.to

В Полтавской области из-за отсутствия кворума, более двух с половиной тысяч детей в школах и детсадах не имели возможности питаться в заведениях. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Более двух с половиной тысяч детей в школах и детсадах не было возможности питаться в заведениях. Такая ситуация сложилась с начала этого года в Карловской ОТО (ред: Объединенной территориальной общине) на Полтавщине. Какая причина? Депутаты Карловского горсовета не рассматривали этот вопрос, потому что не было кворума», - написал он.

По словам Лубинца, для того исправить ситуацию, был немедленно направлен соответствующий запрос в Карловский городской совет и как результат питание восстановили для 407 дошкольников и 2 097 школьников общины.

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