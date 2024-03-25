В ЕС сообщили, возможно ли антитеррористическое сотрудничество с рф после теракта в «Крокус Сити»

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что в ЕС допускают идею о взаимодействии с рф для совместной борьбы с терроризмом, однако пока «трудно представить», что на этом этапе будет основой для сотрудничества.

В Европейском союзе рассматривают возможность совместной координации с рф в сфере противодействия терроризму после теракта в Крокус Сити.

Однако на данный момент "трудно предсказать", что это может стать основой для сотрудничества со страной, вовлеченной в полномасштабную агрессию. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ЕП.

Он напомнил, что после начала войны рф против Украины ЕС в основном остановил все виды сотрудничества с рф в связи с тем, что она пренебрегает гуманитарным и международным правом.

"Но в то же время мы были очень четкими в осуждении того, что произошло в м оскве. На наш взгляд, это была, без сомнения, террористическая атака. Если бы Россия выступила с предложением, которое заслуживает доверия, основывающегося на рациональных основаниях, отвечает международному праву, тогда ЕС, наверное, не отказал бы", – сказал Стано.

Но, как он добавил, на этом этапе "мы имеем дело со страной, с режимом, втягивающим страну, то есть россию, в незаконную войну… с режимом, угнетающим свое местное население".

Поэтому очень трудно представить, какова была бы основа сотрудничества", - добавил спикер.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину.

Кроме того, в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

Добавим, в Офисе Президента заявили, что попытки рф подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

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