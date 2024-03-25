Практика судов
  1. В мире

В ЕС сообщили, возможно ли антитеррористическое сотрудничество с рф после теракта в «Крокус Сити»

14:46, 25 марта 2024
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что в ЕС допускают идею о взаимодействии с рф для совместной борьбы с терроризмом, однако пока «трудно представить», что на этом этапе будет основой для сотрудничества.
В ЕС сообщили, возможно ли антитеррористическое сотрудничество с рф после теракта в «Крокус Сити»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском союзе рассматривают возможность совместной координации с рф в сфере противодействия терроризму после теракта в Крокус Сити.

Однако на данный момент "трудно предсказать", что это может стать основой для сотрудничества со страной, вовлеченной в полномасштабную агрессию. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Станопередает ЕП.

Он напомнил, что после начала войны рф против Украины ЕС в основном остановил все виды сотрудничества с рф в связи с тем, что она пренебрегает гуманитарным и международным правом.

"Но в то же время мы были очень четкими в осуждении того, что произошло в м оскве. На наш взгляд, это была, без сомнения, террористическая атака. Если бы Россия выступила с предложением, которое заслуживает доверия, основывающегося на рациональных основаниях, отвечает международному праву, тогда ЕС, наверное, не отказал бы", – сказал Стано.

Но, как он добавил, на этом этапе "мы имеем дело со страной, с режимом, втягивающим страну, то есть россию, в незаконную войну… с режимом, угнетающим свое местное население".

Поэтому очень трудно представить, какова была бы основа сотрудничества", - добавил спикер.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину.

Кроме того, в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

Добавим, в Офисе Президента заявили, что попытки рф подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
На государственной службе необходимо внедрять искусственный интеллект – НАДС

В НАДС ищут способы повышения качества управленческих процессов на публичной службе.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

Группа народных депутатов от разных фракций внесла законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине.

Должностной оклад 37 939 грн – Аппарат Верховного Суда ищет специалистов

В Верховный Суд требуются специалисты по правовой аналитике и обеспечению перевода материалов Европейского суда по правам человека и Суда ЕС.

Украина рассмотрит возможность введения накопительной пенсии – меморандум с МВФ

Меморандум с МВФ предусматривает возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда для этого будут созданы условия.

Кто претендует на должность главы Государственной судебной администрации: список

Среди претендентов на должность – трое действующих руководителей территориальных управлений ГСА.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Руслан Котелевський
    Руслан Котелевський
    заступник голови Одеського апеляційного суду