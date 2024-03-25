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У ЄС повідомили, чи можлива антитерористична співпраця з рф після теракту в «Крокус Сіті»

14:46, 25 березня 2024
Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що у ЄС допускають ідею про взаємодію з рф для спільної боротьби з тероризмом, однак наразі «важко уявити», що на цьому етапі буде основою для співпраці.
У ЄС повідомили, чи можлива антитерористична співпраця з рф після теракту в «Крокус Сіті»
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У Європейському союзі розглядають можливість спільної координації з росією у сфері протидії тероризму після теракту в "Крокус Сіті". Однак на даний момент "важко передбачити", що це може стати основою для співпраці з країною, яка втягнена у повномасштабну агресію. Про це заявив на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Станопередає ЄП. 

Він нагадав, що після початку війни рф проти України ЄС в основному зупинив усі види співпраці з рф у зв’язку з тим, що вона нехтує гуманітарним та міжнародним правом. 

"Але у той самий час ми були дуже чіткими у засудженні того, що сталося у москві. На наш погляд, це була, без сумніву, терористична атака. Якби рф виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, відповідає міжнародному праву, тоді ЄС, напевно, не відмовив би", – сказав Стано.

Але, як він додав, на цьому етапі "ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, тобто росію, у незаконну війну з режимом, який пригноблює своє місцеве населення". "Тож дуже важко уявити, якою була б основа співпраці", – додав речник.

Нагадаємо, у ГУР відреагували на заяву фсб, що підозрювані у стрялянині в «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти до України.

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Додамо, в Офісі Президента заявили, що спроби рф підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.

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