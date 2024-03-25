Боевые доплаты на сумму почти миллион тем, кто не был на передовой: будут судить экс-главу Запорожского военкомата

В 2022 году он безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным военнослужащим, не находившимся на передовой.

В суд направили обвинительный акт в отношении экскеровщика Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который выплачивал боевые доплаты тем, кто не находился на передовой.

Ему инкриминировано превышение служебных полномочий, сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи в должности руководителя Запорожского областного ТЦК и СП, в 2022 году безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным военнослужащим на общую сумму почти 1 млн грн.

Следствие установило, что они не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

Мужчину задержали в начале августа 2023 года.

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