Во Львове мужчины в масках ограбили банк: подробности

Двое скрылись с места происшествия на автомобиле, но даже не успели уехать из города.

Во Львове произошло ограбление банка по улице Владимира Великого. Патрульным удалось оперативно задержать грабителей, сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня в 7.00 все экипажи полицейских Львова и области получили ориентировку о краже.

"Предварительно, два человека в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города. Все экипажи немедленно отправились на отработку", – говорится в сообщении.

Один из экипажей заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал преследование. Мужчины оставили машину на улице Городоцкой. Подозреваемых обнаружили на улице Пясецкого.

"У мужчин были с собой радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу", - отметили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.