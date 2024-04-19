Разбойное нападение на салон красоты в Киеве: злоумышленнику сообщили о подозрении

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве сообщили о подозрении злоумышленнику, который, угрожая работнице парикмахерской ножом, отобрал у нее три тысячи гривен и скрылся. Средства он потратил на развлечения.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, злоумышленником оказался ранее не судимый уроженец Херсона, 1999 года рождения, проживающий на территории Киевской области. Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению разбойного нападения.

Правоохранители сообщили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчины в масках ограбили банк.

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