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В АРМА ответили, что будет с картинами Медведчука, которые составляют культурную ценность

15:46, 19 апреля 2024
В АРМА объявили о начале реализации картин Медведчука.
В АРМА ответили, что будет с картинами Медведчука, которые составляют культурную ценность
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В пятницу, 19 апреля, состоялось заседание Комиссии по вопросам проведения кконкурсного отбора юридических лиц, которые осуществляют реализацию арестованных активов, под председательством заместителя Главы АРМА – главы Комиссии Григола Катамадзе, во время которого речь шла о начале реализации арестованных картин Виктора Медведчука.

Комиссия решила объявить начало конкурса, а датой объявления победителя определили 9 мая.

В АРМА отметили, что в случае установления в коллекции картин, составляющих культурную ценность для государства или определения их предметами музейного значения, Комиссия может принять решение по приостановке процедуры продажи таких полотен.

Также Григол Катамадзе обратил внимание членов Конкурсной комиссии, что изъятые в 2022 году картины Медведчука все это время хранятся в отдельном помещении Национального художественного музея, в соответствии с необходимыми условиями и температурным режимом.

По словам заместителя Председателя Комиссии Станислава Петрова, в случае подтверждения фактов выявления среди коллекции картин, составляющих культурную ценность, Комиссия будет принимать решение о приостановлении процедуры продажи таких картин и принятии мер по их сохранению для государства.

Станислав Петров подчеркнул, что содействие для специалистов МКИП как со стороны Комиссии, так и со стороны площадки для подготовки аукциона будет полное и всестороннее.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов готовит к реализации 264 картины, которые принадлежали Виктору Медведчуку.

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