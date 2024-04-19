У АРМА відповіли, що буде з картинами Медведчука, які становлять культурну цінність

У АРМА оголосили про початок реалізації картин Медведчука.

У п’ятницю, 19 квітня, відбулося засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, під головуванням заступника Голови АРМА – голови Комісії Грігола Катамадзе під час якого йшлося про початок реалізації арештованих картин Віктора Медведчука.

Комісія вирішила оголосили початок конкурсу, а датою оголошення переможця визначили 9 травня.

У АРМА зазначили, що у випадку встановлення в колекції картин, які становлять культурну цінність для держави, або визначення їх предметами музейного значення, Комісія може прийняти рішення щодо призупинення процедури продажу таких полотен.

Також Грігол Катамадзе звернув увагу членів Конкурсної комісії, що вилучені у 2022 році картини Медведчука весь цей час зберігаються в окрему приміщенні Національного художнього музею, відповідно до необхідних умов та температурного режиму.

За словами заступника Голови Комісії Станіслава Петрова, у разі підтвердження фактів виявлення серед колекції картин, які становлять культурну цінність, Комісія прийматиме рішення щодо призупинення процедури продажу таких картин та вжиття заходів щодо їх збереження для держави.

Станіслав Петров наголосив, що сприяння для фахівців МКІП як з боку Комісії, так і з боку майданчика для підготовки аукціону буде повне та всебічне.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Національне агентство з розшуку та менеджменті активів готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

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