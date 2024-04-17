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АРМА готує до продажу 264 картини з колекції Медведчука

17:15, 17 квітня 2024
Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.
АРМА готує до продажу 264 картини з колекції Медведчука
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Національне агентство з розшуку та менеджменті активів готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

«АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, арештовані та передані агентству за ухвалою суду», - йдеться в повідомленні.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи - Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.

Співробітники Агентсва провели повторний огляд активу, а створена конкурсна комісія незабаром виставить їх на реалізацію.

Раніше ми писали, що АРМА виставило на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука.

Крім того, АРМА виставило на продаж арештовану елітну яхту Медведчука.

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