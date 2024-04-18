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Поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» не має жодного стосунку до поняття «вчинення злочину в умовах воєнного стану» — Верховний Суд

07:30, 18 квітня 2024
Верховний Суд звернув увагу судів, що не слід плутати поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» визначене п. 11 ст. 67 КК обставиною, яка обтяжує покарання, з поняттям «вчинення злочину в умовах воєнного стану», що є кваліфікуючою ознакою.
Поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» не має жодного стосунку до поняття «вчинення злочину в умовах воєнного стану» — Верховний Суд
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Поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» визначене пунктом 11 ст. 67 КК, є обставиною, яка обтяжує покарання, і не має жодного стосунку до поняття «вчинення злочину в умовах воєнного стану», що є кваліфікуючою ознакою кримінальних правопорушень. На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд у постанові від 24 січня 2024 року по справі №346/1286/23.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 3 ст. 109 КК, ч. 3 ст. 436-2 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник вказує, що місцевим судом було враховано обтяжуючу покарання обставину, а саме – вчинення злочинів в умовах воєнного стану, яка не міститься в змісті ст. 67 КК, і апеляційний суд безпідставно погодився із висновком суду першої інстанції в частині призначення обвинуваченому покарання.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд змінив рішення судів попередніх інстанцій. Виключив із зазначених судових рішень посилання на обставину, яка обтяжує покарання, вчинення злочину в умовах воєнного стану.

В обґрунтування позиції ККС вказує, що урахування судом при призначенні покарання обвинуваченому обставини, яка обтяжує покарання, не передбаченої КК, є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. Адже перелік обставин, які обтяжують покарання, визначено у ст. 67 КК, він є вичерпним та розширювальному тлумаченню не допускається, оскільки це призводитиме до погіршення становища обвинуваченого з підстав, не встановлених законом.

Однак, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що як в обвинувальному акті, так і в рішенні суду першої інстанції, обвинуваченому інкриміновано та в подальшому враховано при призначенні покарання обтяжуючу покарання обставину, яка зазначена як «вчинення злочину в умовах воєнного стану».

При цьому згідно з п. 11 ст. 67 КК обставиною, яка обтяжує покарання, є вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій. Водночас поняття вчинення злочину в умовах воєнного стану та поняття вчинення злочину з використанням умов воєнного стану не можна ототожнювати, адже ці поняття мають різний зміст.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд звернув увагу судів, що не слід плутати поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» визначене п. 11 ст. 67 КК обставиною, яка обтяжує покарання, з поняттям «вчинення злочину в умовах воєнного стану», що є кваліфікуючою ознакою.

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