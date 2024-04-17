Міністерка фінансів США Єллен побоюється, що рф починає бачити ознаки втоми союзників України

Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що затримка з допомогою Україні вселяє в рф надію на втому союзників.

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен побоюється, що росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні, передає Reuters.

«Я боюся, що рф починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується», – сказала вона.

Єллен заявила, що провела багато розмов щодо використання заморожених активів рф, і це питання обговорять на зустрічі країн «Групи семи», яка відбудеться 17 квітня.

Посадовиця сказала, що обговорюють низку можливостей – від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон «дуже підтримує» нещодавні ініціативи Євросоюзу щодо можливої конфіскації відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів рф.

Вона додала, що жоден з варіантів не виключають, але вказала, що Україна також не матиме можливості використати всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи конфіскують.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки не будуть обороняти повітряний простір України від російських атак, щоб не втягуватися у війну з з рф. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.