США – Україні: «Ми не хочемо Третьої світової війни»

США не захищатимуть небо в Україні від російських атак, щоб не втягуватися у війну з рф, — представник Державного департаменту США Метью Міллер.

Сполучені Штати Америки не будуть обороняти повітряний простір України від російських атак, щоб не втягуватися у війну з з рф. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Він зазначив, що США не можуть взяти Україну під захист своєї ППО, оскільки не перебувають у стані збройного конфлікту з рф.

"Ми не хочемо Третьої світової війни", - сказав Метью Міллер.

Журналісти попросили Метью Міллера прокоментувати заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка союзників, таких як Ізраїль, у відбитті атаки з боку Ірану підтвердила ефективність спільних дій у боротьбі з тероризмом, і такий сценарій можливий й для України.

Він відповів, що "повністю розуміє" Зеленського, але у США "абсолютно різні відносини" з Україною й Ізраїлем.

Ми десятиліттями підтримуємо партнерські відносини з Ізраїлем у сфері безпеки, надаючи йому пряму військову допомогу. Ізраїль – великий союзник США, який не входить у НАТО. Україна перебуває в іншому становищі, оскільки ми не мали з нею такої угоди до безпосередніх місяців, що передували цьому", – каже представник Державного департаменту США.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Зеленський відповів Заходу, який боїться, що рф програє у війні.

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