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Зеленський про «голоси з Заходу»: «Їм страшно, що буде з росією, якщо росія програє»

16:14, 16 квітня 2024
«Всі думають, що якщо в росії буде паніка і революція, Китай захопить частину росії. Всі бояться, не дай боже, що Китай буде сильним, що путіна не буде і буде багато держав» - наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський про «голоси з Заходу»: «Їм страшно, що буде з росією, якщо росія програє»
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський відреагував на деякі голоси, які висловлюють на Заході побоювання щодо можливого програшу росії. Також там переймаються  можливою міграційною кризою, яка може статися у разі капітуляції рф. Президент підкреслив, що за Україну їм чомусь не страшно.

"Голоси йдуть з Заходу - нам страшно, що буде з росією, якщо росія програє? Їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зате їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде, чи не буде дуже сильним Китай? Всі думають, що якщо в росії буде паніка і революція, Китай захопить частину росії. Всі бояться, не дай боже, що Китай буде сильним, що путіна не буде і буде багато держав”, - сказав Зеленський у інтерв’ю каналу PBS NewsHour.

Президент зазначив, що путін хоче перемоги, а не переговорів, а головна його ціль - знищити Україну.

"Він каже - або ви частина росії, або ми вас всіх знищимо", - підкреслив Президент.

Він пояснив, чому при обговоренні "Формули миру" на саміті у Швейцарії, росія - небажаний гість.

"Ми запропонували світу Формулу миру. На сьогодні є перший крок. Я вважаю, перший крок вже з конкретикою. В середині червня буде Саміт миру у Швейцарії. Там буде підготовлено і напрацьовано план щодо закінчення війни. І цей саміт буде без рф, щоби вона не блокувала цей план", - сказав Зеленський.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Зеленський заявив, що поділ допомоги Україні та Ізраїлю свідчить про те, що «це чиста політика і питання виборів».

Зеленський сказав, що без допомоги США шансів перемогти не буде.

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