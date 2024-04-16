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Без допомоги США шансів перемогти не буде, — Зеленський

11:36, 16 квітня 2024
За словами Володимира Зеленського, щоб перемогти ворога, треба бути набагато сильнішим за нього.
Без допомоги США шансів перемогти не буде, — Зеленський
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Якщо Конгрес Сполучених штатів Америки не проголосує за допомогу Україні, то шансів перемогти у країни не буде. Про це в інтерв’ю PBS заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави, відповідаючи на питання про те, який вплив на ситуацію на полі бою матиме несхвалення пакета підтримки на 60 млрд доларів у Конгресі США, заявив: «Я кажу вам відверто – без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Треба бути набагато сильнішим за твого ворога».

Він наголосив, що ворожі сили нині суттєво переважають ЗСУ за кількістю артилерійських снарядів.

«Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від 1 перейти до 10 до 10», – сказав Зеленський.

Він додав, що рф має необмежену кількість людей та велику кількість снарядів, яким Україна повинна протистояти.

«Я надіюсь, що вони (у Конгресі, – Ред.) нас слухають і приймуть рішення найближчими днями, тижнями, але не довше», – додав Зеленський.

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