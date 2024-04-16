Без помощи США шансов победить не будет, — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, чтобы победить врага, нужно быть гораздо сильнее его.

Если Конгресс Соединенных штатов Америки не проголосует за помощь Украине, то шансов победить у страны не будет. Об этом в интервью PBS заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства, отвечая на вопрос о том, какое влияние на ситуацию на поле боя будет иметь неодобрение пакета поддержки на 60 млрд долларов в Конгрессе США, заявил: «Я говорю вам откровенно – без этой помощи шансов у нас победить не будет. Надо быть гораздо сильнее твоего врага».

Он подчеркнул, что враждебные силы существенно превосходят ВСУ по количеству артиллерийских снарядов.

«Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим полностью защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти к 10 до 10», – сказал Зеленский.

Он добавил, что россия имеет неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.

«Я надеюсь, что они (в Конгрессе, – ред.) нас слушают и примут решение в ближайшие дни, недели, но не дольше», – добавил Зеленский.

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