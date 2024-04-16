Выманил деньги у жены пленного военного: суд оставил без изменения меру пресечения подозреваемому

Суд назначил Закарпатью содержание под стражей с возможностью залога в 378 500 гривен, но адвокат подал апелляцию.

15 апреля Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника-адвоката, действовавшего в интересах подозреваемого в совершении мошенничества на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Согласно материалам дела, ранее судимый уроженец Тячевского района совершил новое уголовное правонарушение во время испытательного срока. Сейчас он подозревается в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины, в редакции, действующей до 11.08.2023 года) в отношении жены военнослужащего, пропавшего во время военной агрессии рф против Украины.

Суд первой инстанции определил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого до 04 мая 2024 года включительно и установил залог в размере 125 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 378 500 гривен.

Ознакомившись с постановлением суда, доводами апелляционной жалобы адвоката подозреваемого, Закарпатский апелляционный суд постановил:

апелляционную жалобу защитника-адвоката подозреваемого оставить без удовлетворения, а определение следователя судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 08 марта 2024 - без изменений.

Напомним, что согласно ч. 3 ст. 190 УК Украины (в редакции, действующей до 11.08.2023 года) мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

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