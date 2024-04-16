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Видурив гроші у дружини полоненого військового: суд залишив без зміни запобіжний захід підозрюваному

16:37, 16 квітня 2024
Суд призначив жителю Закарпаття тримання під вартою з можливістю застави у 378 500 гривень, але адвокат подав апеляцію.
Видурив гроші у дружини полоненого військового: суд залишив без зміни запобіжний захід підозрюваному
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15 квітня Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисника-адвоката, який діяв в інтересах підозрюваного у вчиненні шахрайства на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Згідно з матеріалами справи раніше судимий уродженець Тячівського району вчинив нове кримінальне правопорушення під час іспитового терміну. Наразі він підозрюється у вчиненні шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України, в редакції, чинній до 11.08.2023 року) по відношенню до дружини військовослужбовця, який зник під час військової агресії рф проти України.

Суд першої інстанції визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного до 04 травня 2024 року включно та встановив заставу у розмірі 125 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 378 500 гривень.

Ознайомившись з ухвалою суду, доводами апеляційної скарги адвоката підозрюваного, Закарпатський апеляційний суд постановив:

апеляційну скаргу захисника-адвоката підозрюваного залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від  08 березня  2024 року – без змін.

Нагадаємо, що згідно ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023 року) шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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