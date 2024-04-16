Олаф Шольц обговорить з Сі Цзіньпіном можливість сприяння «справедливому миру» в Україні

Зустріч канцлера Німеччини з лідером КНР стосуватиметься, зокрема, того, як вони можуть «зробити більший внесок у встановлення справедливого миру в Україні».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого офіційного візиту до Китаю заявив, що обговорить з президентом Сі Цзіньпіном можливість сприяння «справедливому миру» в Україні.

«Моя зустріч із президентом Сі також буде присвячена тому, як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні», - написав Шольц у соцмережі X.

Він додав, що з моменту його останнього візиту до Китаю між урядами Німеччини та Китаю відбувався «інтенсивний обмін» думками.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність проведення мирної конференції, «яку визнають і рф, і Україна».

«[Китай] підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної росією та Україною, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних варіантів», — наводить його слова CCTV.

Сі Цзіньпін зазначив, що Пекін готовий підтримувати співпрацю з усіма відповідними сторонами, зокрема з Німеччиною.

За його словами, щоб не допустити розростання конфлікту або навіть виходу його з-під контролю, всі сторони повинні працювати разом, щоб якомога швидше відновити мир. Для цього необхідно зосередитися «на загальній ситуації миру і стабільності» і не переслідувати корисливих інтересів, а також потрібно охолодити ситуацію, а не підливати масла у вогонь.

Як повідомляло видання The Wall Street Journal, Шольц планує переконати Сі Цзіньпіна скоротити економічну підтримку рф та чинити тиск на російську владу, щоб вони взяли участь у мирних переговорах щодо України.

За даними газети, Шольц попросить Сі Цзіньпіна вмовити путіна погодитися з умовами, прийнятними для України.

Неназваний німецький чиновник заявив у розмові з WSJ: «Ми хочемо дати зрозуміти Китаю, що ця війна є незаконною і що вона обмежує наші основні інтереси. Зараз Китай перебуває на боці агресора... Він має брати активну участь у всіх дипломатичних зусиллях із припинення війни».

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