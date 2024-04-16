Став відомий фінальний текст закону про мобілізацію, який направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, документ

Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію і його спрямували на підпис Президенту – фінальний текст.

16 квітня закон про посилення мобілізації 3562-IX спрямували на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Перед цим фінальний текст у редакції, яку проголосувала в цілому Верховна Рада 11 квітня як закон, підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Отже, наразі вже відомий остаточний текст закону.

Нагадаємо, 11 квітня парламент ухвалив в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (законопроект 10449).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», даний закон вводить новий документ, який можуть отримати громадяни від ТЦК – вимогу. Вимога буде слідувати після звернення начальника ТЦК до поліції стосовно затримання ухилянта та його доставлення до ТЦК. Якщо поліція відмовить начальнику ТЦК у такому затриманні – то він звертається до місцевого суду як адміністративного з позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування автомобілем.

Крім того, новий закон передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років повинні носити із собою завжди військово-обліковий документ.

Закон не деталізує порядок вручення повісток – його окремим актом встановить Кабмін.

Крім того, закон про посилення мобілізації допускає подвійне тлумачення порядку бронювання державних службовців і працівників патронатної служби, як раніше писала «Судово-юридична газета».

При цьому новий закон буде працювати у комплексі із законом про цифровізацію військового обліку, який дозволяє завдяки Реєстру «Оберіг» автоматизувати майже всі процеси.

Слід зауважити, що у громадян, які стоять на військовому обліку буде 60 днів, аби оновити свої дані – вони повинні будуть повідомити свій номер телефону та реальну адресу. Неоновлення даних може тягти за собою значний штраф (до 22,5 тисяч грн).

Нижче наводимо повний текст закону в остаточній версії.

Автор: Наталя Мамченко

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