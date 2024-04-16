Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Став відомий фінальний текст закону про мобілізацію, який направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, документ

11:20, 16 квітня 2024
Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію і його спрямували на підпис Президенту – фінальний текст.
Став відомий фінальний текст закону про мобілізацію, який направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, документ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

16 квітня закон про посилення мобілізації 3562-IX спрямували на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Перед цим фінальний текст у редакції, яку проголосувала в цілому Верховна Рада 11 квітня як закон, підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Отже, наразі вже відомий остаточний текст закону.

Нагадаємо, 11 квітня парламент ухвалив в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (законопроект 10449).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», даний закон вводить новий документ, який можуть отримати громадяни від ТЦК – вимогу. Вимога буде слідувати після звернення начальника ТЦК до поліції стосовно затримання ухилянта та його доставлення до ТЦК. Якщо поліція відмовить начальнику ТЦК у такому затриманні – то він звертається до місцевого суду як адміністративного з позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування автомобілем.

Крім того, новий закон передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років повинні носити із собою завжди військово-обліковий документ.

Закон не деталізує порядок вручення повісток – його окремим актом встановить Кабмін.

Крім того, закон про посилення мобілізації допускає подвійне тлумачення порядку бронювання державних службовців і працівників патронатної служби, як раніше писала «Судово-юридична газета».

При цьому новий закон буде працювати у комплексі із законом про цифровізацію військового обліку, який дозволяє завдяки Реєстру «Оберіг» автоматизувати майже всі процеси.

Слід зауважити, що у громадян, які стоять на військовому обліку буде 60 днів, аби оновити свої дані – вони повинні будуть повідомити свій номер телефону та реальну адресу. Неоновлення даних може тягти за собою значний штраф (до 22,5 тисяч грн).

Нижче наводимо повний текст закону в остаточній версії.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Верховного Суду Микола Русинчук звільнився у відставку

Перша відставка у Верховному Суді у 2024 році.

Став відомий фінальний текст закону про мобілізацію, який направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, документ

Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію і його спрямували на підпис Президенту – фінальний текст.

Вимога ТЦК та повістка – в чому відмінність за новим законом про мобілізацію

Якщо новий закон про мобілізацію досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога ТЦК, наслідки її повернення з відміткою про невручення, то питання вручення повісток буде регулюватися окремим актом Кабміну.

У Верховній Раді підготували реформу процедури оскарження у пенсійних справах та справах про нарахування соціальних виплат

Стало відомо, як зміниться процедура оскарження у справах про пенсійні та інші соціальні виплати, а також якими будуть нові ставки судового збору для громадян.

З КПК пропонують виключити можливість виконання низки повноважень Генпрокурора виконуючим обов’язки Генерального прокурора

Група народних депутатів пропонує у змінах до КПК виключити повноваження, якими наділяється виконуючий обов’язки Генпрокурора, зокрема щодо можливості повідомляти про підозру народному депутату чи судді ВАКС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду