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Обмін посвідчення водія та обмін свідоцтва про реєстрацію авто за кордоном: призупинено прийом громадян

11:34, 16 квітня 2024
Українцям повідомили, чому за кордоном тимчасово призупинили прийом громадян на обмін та відновлення водійського посвідчення, а також обмін свідоцтва про реєстрацію авто.
Обмін посвідчення водія та обмін свідоцтва про реєстрацію авто за кордоном: призупинено прийом громадян
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Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомив, що у закордонних підрозділах тимчасово призупинено прийом громадян на обмін/відновлення водійського посвідчення та обмін свідоцтва про реєстрацію авто у звʼязку з технічними причинами. Про це йдеться у заяві паспортного сервісу.

Зазначається, що відповідні підрозділи МВС та ДП Документ працюють над найшвидшим відновленням надання послуг.

Про відновлення прийому громадян із зазначених послуг паспортний сервіс повідомить додатково.

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