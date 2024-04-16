Обмен водительского удостоверения и обмен свидетельства о регистрации авто за рубежом: приостановлен прием граждан

Украинцам сообщили, почему за границей временно приостановили прием граждан на обмен и восстановление водительских прав, а также обмен свидетельства о регистрации авто.

Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» сообщил, что в заграничных подразделениях временно приостановлены прием граждан на обмен/восстановление водительского удостоверения и обмен свидетельства о регистрации авто в связи с техническими причинами. Об сказано в заявлении паспортного сервиса.

Отмечается, что соответствующие подразделения МВД и ГП Документ работают над скорейшим возобновлением предоставления услуг.

О возобновлении приема граждан по указанным услугам паспортный сервис сообщит дополнительно.

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