Белый дом против отдельного законопроекта о помощи Израилю без Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 млрд долларов.

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Белый дом объявил, что не поддерживает отдельный законопроект о помощи Израилю без помощи Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала, что "мы не примем отдельный" законопроект о помощи Израилю, поскольку он "не помог бы Израилю и Украине".

Карин Жан-Пьер призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 млрд долларов США.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

Ранее конгрессмены США призвали Джонсона немедленно вынести помощь для Украины и Израиля.

Ожидается, что Палата представителей США рассмотрит пакет с помощью Украине уже 19 апреля.

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