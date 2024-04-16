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ВРП отрядил трех судей в Голосеевский районный суд Киева

11:15, 16 апреля 2024
ВСП решила отправить трех судей для осуществления правосудия сроком на один год с 29 апреля 2024 года.
ВРП отрядил трех судей в Голосеевский районный суд Киева
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В Высший совет правосудия поступили решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о внесении представлений с рекомендациями о командировке судей в Голосеевский районный суд города Киева в связи с выявлением в указанном суде чрезмерного уровня судебной нагрузки. Об этом сообщает ВСП.

По сообщению ГСА Украины, согласно данным отчетности за 2023 год, среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные общие суды, по Украине составляет 399 дней для одного полномочного судьи с учетом рекомендованных Высшим советом правосудия показателей средней продолжительности рассмотрения дел .

В Голосеевском районном суде города Киева нормативное время рассмотрения дел превышает средний показатель по Украине и составляет 561 день для одного судьи, что дает основания утверждать о наличии в суде чрезмерной нагрузки.

С целью урегулирования нагрузки в Голосеевском районном суде города Киева Высший совет правосудия 16 апреля 2024 решил отправить для осуществления правосудия трех судей в указанный суд сроком на один год с 29 апреля 2024, а именно:

судью Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Коваль Викторию Александровну;

судью Краматорского городского суда Донецкой области Митрофанову Алесю Алексеевну;

судью Мироновского районного суда в Киевской области Гаврищука Андрея Владимировича.

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