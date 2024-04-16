ВРП відрядила трьох суддів до Голосіївського районного суду Києва

ВРП вирішила відрядити трьох суддів для здійснення правосуддя строком на один рік з 29 квітня 2024 року.

До Вищої ради правосуддя надійшли рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про внесення подань з рекомендаціями про відрядження суддів до Голосіївського районного суду міста Києва у зв’язку з виявленням у вказаному суді надмірного рівня судового навантаження. Про це повідомляє ВРП.

За повідомленням ДСА України, згідно з даними звітності за 2023 рік середня кількість днів, необхідних для розгляду справ та матеріалів, які надійшли до місцевих загальних судів, по Україні становить 399 днів для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.

Водночас у Голосіївському районному суді міста Києва нормативний час розгляду справ перевищує середній показник по Україні та становить 561 день для одного судді, що дає підстави стверджувати про наявність у суді надмірного навантаження.

З метою врегулювання навантаження у Голосіївському районному суді міста Києва Вища рада правосуддя 16 квітня 2024 року вирішила відрядити для здійснення правосуддя трьох суддів до вказаного суду строком на один рік з 29 квітня 2024 року, а саме:

суддю Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Коваль Вікторію Олександрівну;

суддю Краматорського міського суду Донецької області Митрофанову Алесю Олексіївну;

суддю Миронівського районного суду Київської області Гаврищука Андрія Володимировича.

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