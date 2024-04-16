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Внутрішній аудит Міноборони виявив порушення на понад 10 млрд гривень, — заступник міністра

14:32, 16 квітня 2024
Під час перевірок було виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд гривень.
Внутрішній аудит Міноборони виявив порушення на понад 10 млрд гривень, — заступник міністра
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Після зміни керівництва у Міністерстві оборони було проведено аудит, який показав реальний стан справ. Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир в інтерв’ю «Укрінформ».

Так, під час перевірок було виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд грн.

«Служба внутрішнього аудиту до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних сил ЗСУ», - розповів заступник міністра.

Заступник міністра додав, що робота аудиту направлена на попередження порушень.

«Важливо, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн», - резюмував Джигир.

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