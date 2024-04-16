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Внутренний аудит Минобороны выявил нарушения более чем на 10 млрд гривен, — замминистра

14:32, 16 апреля 2024
В ходе проверок были выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд. гривен.
Внутренний аудит Минобороны выявил нарушения более чем на 10 млрд гривен, — замминистра
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После смены руководства в Министерстве обороны был проведен аудит, показавший реальное положение дел. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в интервью «Укринформ».

Так, в ходе проверок были выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд. грн.

«Служба внутреннего аудита до конца прошлого года провела аудиты таких процессов как начисление и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, закупки продуктов питания для военнослужащих, функциональное управление госпредприятиями, организация финансового и материально-технического обеспечения подразделений Сил ТрО, а также использование ресурсов в сфере деятельности Командований Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных сил ВСУ», - рассказал замминистра.

Замминистра добавил, что работа аудита направлена на предупреждение нарушений.

«Важно, что определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов. Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн», - резюмировал Джигир.

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