Палата представителей США может рассмотреть пакет с помощью Украине уже 19 апреля

Пакет документов, который также будет включать помощью Украине, будет внесен на рассмотрение 16 апреля, после чего в течение 72 часов будут проходить процедуры обсуждения и внесения поправок.

Фото: glavcom.ua

Как известно, спикер Палаты представителей Майк Джонсон на закрытом заседании презентовал четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.

«Мы будем голосовать отдельно за помощь Израилю, за помощь Украине, за помощь в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за еще один документ, включающий наши приоритеты национальной безопасности», - отмечал спикер.

Он уточнил, что последний законопроект будет включать вопросы ленд-лиза, закона REPO (конфискации замороженных активов рф), новых санкций против Ирана, а также другие меры.

Ожидается, что пакет документов будет официально внесен на рассмотрение нижней палаты 16 апреля, после чего в течение 72 часов будут проходить стандартные процедуры обсуждения и внесения поправок. Если процесс не затянется, нижняя палата сможет вынести на голосование законопроекты уже в пятницу вечером, передает «Укринформ».

В случае принятия пакет документов должен быть по-новому рассмотрен и проголосован в Сенате США.

Ранее конгрессмены США призвали спикера Джонсона немедленно вынести на рассмотрение помощь для Украины и Израиля.

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