Палата представників США може розглянути пакет з допомогою Україні вже 19 квітня

Пакет документів, який також включатиме допомогу Україні, буде внесений на розгляд 16 квітня, після чого впродовж 72 годин відбуватимуться процедури обговорення та внесення поправок.

Фото: glavcom.ua

Як відомо, спікер Палати представників Майк Джонсон на закритому засідання презентував чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

«Ми будемо голосувати окремо за допомогу Ізраїлю, за допомогу Україні, за допомогу в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також за ще один документ, що включає наші пріоритети національної безпеки»,- зазначав спікер.

Він уточнив, що останній законопроект включатиме питання лендлізу, закону REPO (конфіскації заморожених активів рф), нових санкцій проти Ірану, а також інших заходів.

Очікується, що пакет документів буде офіційно внесений на розгляд нижньої палати 16 квітня, після чого впродовж 72 годин відбуватимуться стандартні процедури обговорення та внесення поправок. Якщо процес не затягнеться, то нижня палата зможе винести на голосування законопроекти вже в п’ятницю ввечері, передає «Укрінформ».

У разі ухвалення, пакет документів має бути по-новому розглянутий та проголосований у Сенаті США.

Раніше конгресмени США закликали спікера Джонсона негайно винести на розгляд допомогу для України та Ізраїлю.

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