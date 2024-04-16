У Білому домі пояснили, чому США не збиватимуть дрони над Україною, як це робили в Ізраїлі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не мають наміру збивати іранські дрони-камікадзе над Україною, як це робили з союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль, оскільки війна на Близькому Сході та війна в Україні мають різну природу. Про це він сказав на брифінгу 15 квітня.
Відповідаючи на запитання, чи США готові так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він зазначив:
«Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз», - сказав Кірбі.
Кірбі також додав, що від самого початку конфлікту президент дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.
«Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує», - сказав представник Ради нацбезпеки.
Раніше ми писали, що у Британії відповіли, чому не можуть допомогти Україні збивати дрони, як над Ізраїлем.
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