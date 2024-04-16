У Білому домі пояснили, чому США не збиватимуть дрони над Україною, як це робили в Ізраїлі

Джон Кірбі заявив, що йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір та різні картини загроз.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не мають наміру збивати іранські дрони-камікадзе над Україною, як це робили з союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль, оскільки війна на Близькому Сході та війна в Україні мають різну природу. Про це він сказав на брифінгу 15 квітня.

Відповідаючи на запитання, чи США готові так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він зазначив:

«Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз», - сказав Кірбі.

Кірбі також додав, що від самого початку конфлікту президент дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.

«Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує», - сказав представник Ради нацбезпеки.

Раніше ми писали, що у Британії відповіли, чому не можуть допомогти Україні збивати дрони, як над Ізраїлем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.