У Британії відповіли, чому не можуть допомогти Україні збивати дрони, як над Ізраїлем

Раніше прем'єр Ріші Сунак підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які атакували Ізраїль.

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ВПС Великої Британії (RAF) не можуть збивати ворожі дрони над Україною, як це робили над Ізраїлем, оскільки «це може спричинити ескалацію ситуації», заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон в ефірі «LBC».

Раніше прем'єр Ріші Сунак підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які атакували Ізраїль.

Журналіст запитав Девіда Кемерона, чому ВПС не можуть робити те саме для України.

«Я думаю, що складність того, щоб ви пропонуєте полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, слід уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами. Це може спричинити ескалацію ситуації», - наголосив глава МЗС Британії.

На його думку, краще підтримувати Україну фінансово, дипломатично та зброєю.

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