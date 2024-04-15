В Британии ответили, почему не могут помочь Украине сбивать дроны, как над Израилем

Ранее премьер Риши Сунак подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, которые атаковали Израиль.

ВВС Великобритании (RAF) не могут сбивать вражеские дроны над Украиной, как это делали над Израилем, поскольку «это может повлечь за собой эскалацию ситуации», заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в эфире «LBC».

Ранее премьер Риши Сунак подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, которые атаковали Израиль.

Журналист спросил Дэвида Кэмерона, почему ВВС не могут делать то же самое для Украины.

«Я думаю, что сложность того, чтобы вы предлагаете, заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками. Это может повлечь за собой эскалацию ситуации», - подчеркнул глава МИД Британии.

По его мнению, лучше поддерживать Украину финансово, дипломатически и оружием.

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