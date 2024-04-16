Продал несуществующие квартиры почти на 23 млн грн: на Львовщине будут судить директора компании

Директор строительного общества осуществил фиктивную продажу имущественных прав на 36 квартир.

Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора строительной компании - ему инкриминировано мошенничество.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемый разработал и реализовал мошенническую схему завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

Директор строительного общества осуществил фиктивную продажу имущественных прав на 36 квартир. Для этого он заключил с 39 потерпевшими поддельные договора купли-продажи, где указывалось, что недвижимость будет построена в будущем в установленные сроки. Многоэтажку должны возвести в одном из сел Пустомытовского района.

Согласно договору потерпевшие платили наличными частично или полную стоимость жилья. Обвиняемый в свою очередь предоставлял справку об оплате и обязывался перечислить средства на счет фирмы. Однако не делал этого, а распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом, он завладел средствами в общей сумме почти 23 млн грн.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

По ходатайству прокурора наложен арест на 3 земельных участка и автомобиль обвиняемого.

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