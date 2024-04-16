Практика судов
  1. В Украине

Продал несуществующие квартиры почти на 23 млн грн: на Львовщине будут судить директора компании

10:40, 16 апреля 2024
Директор строительного общества осуществил фиктивную продажу имущественных прав на 36 квартир.
Продал несуществующие квартиры почти на 23 млн грн: на Львовщине будут судить директора компании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора строительной компании - ему инкриминировано мошенничество.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемый разработал и реализовал мошенническую схему завладения денежными средствами в особо крупных размерах.

Директор строительного общества осуществил фиктивную продажу имущественных прав на 36 квартир. Для этого он заключил с 39 потерпевшими поддельные договора купли-продажи, где указывалось, что недвижимость будет построена в будущем в установленные сроки. Многоэтажку должны возвести в одном из сел Пустомытовского района.

Согласно договору потерпевшие платили наличными частично или полную стоимость жилья. Обвиняемый в свою очередь предоставлял справку об оплате и обязывался перечислить средства на счет фирмы. Однако не делал этого, а распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом, он завладел средствами в общей сумме почти 23 млн грн.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

По ходатайству прокурора наложен арест на 3 земельных участка и автомобиль обвиняемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стал известен финальный текст закона о мобилизации, который направили на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, документ

Руслан Стефанчук подписал закон о мобилизации и он был направлен на подпись Президенту – финальный текст.

Требование ТЦК и повестка – в чем разница по новому закону о мобилизации

Если новый закон о мобилизации достаточно подробно регулирует вопросы условий, при которых гражданину направляется требование ТЦК, последствия его возвращения с отметкой о невручении, то вопрос вручения повесток будет регулироваться отдельным актом Кабмина.

В Верховной Раде подготовили реформу процедуры обжалования по пенсионным делам и делам о начислении социальных выплат

Стало известно, как изменится процедура обжалования по делам о пенсионных и других социальных выплатах, а также какими будут новые ставки судебного сбора для граждан

Из УПК предлагают исключить возможность исполнения ряда полномочий Генпрокурора исполняющим обязанности Генерального прокурора

Группа народных депутатов предлагает в изменениях в УПК исключить полномочия, которыми наделяется исполняющий обязанности Генпрокурора, в частности, о возможности уведомлять о подозрении народному депутату или судье ВАКС.

Наличие забора как идентифицирующего признака квалификации кражи имущества – позиция Верховного Суда

Забор позволяет охарактеризовать территорию как имеющую назначение постоянного или временного хранения материальных ценностей, то есть являющуюся хранилищем – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду