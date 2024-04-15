Нужно ли хранить бумажные платежки, – объяснили в YASNO

YASNO советует оставить бумажные квитанции в прошлом и переходить к электронным.

Многие украинцы все еще считают, что бумажные счета за электроэнергию нужно хранить. Однако компания YASNO отмечает, что это не обязательно.

По словам представителей YASNO, достаточно иметь электронную квитанцию об оплате за электроэнергию, которую всегда можно посмотреть в своем личном кабинете на их сайте и загрузить, если нужно иметь копию платежа.

"В любом случае, без бумаг удобнее. А еще экологичнее - вы сохраняете деревья. Онлайн-квитанция об оплате имеет ту же силу, как и печатная, поэтому положитесь на диджитал", - отметили в сообщении.

Кроме того, вы можете вообще отказаться от бумажных счетов, которые приходят вам по почте, и удобно пользоваться онлайн-сервисами, такими как мобильное приложение, чатбот в Вайбере, Телеграмм или личный кабинет на сайте YASNO, которые доступны по соответствующим ссылкам для жителей Киева, Донецкой и Днепропетровской областей.

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