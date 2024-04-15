Шольц в Шанхае заверил студентов, что им не нужно курить каннабис, если они учатся в Германии

Такой ответ Шольц дал на вопрос китайского студента, поинтересовавшегося, придется ли ему курить марихуану, если он будет учиться в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай в понедельник, 15 апреля, заверил китайских студентов в Шанхае, что им не нужно курить каннабис, если они учатся в Германии, и что Германия легализовала каннабис, надеясь, что потребление уменьшится.

Об этом пишет «Reuters».

Такой ответ Шольц дал на вопрос студента Университета Тунцзи, который поинтересовался, придется ли ему курить марихуану, если он будет учиться в Германии, поскольку этот наркотик не является легальным в Китае.

«Мы не хотим, чтобы больше людей потребляли каннабис, мы хотим, чтобы меньше людей потребляли каннабис, мы хотим, чтобы об этом было больше общественного образования», — сказал Шольц.

«Ответ очень прост: не курить. В этом году мне исполнится 66 лет, и я никогда не курил марихуану».

«Судебно-юридическая газета» писала ранее, что в Германии с 1 апреля декриминализировали хранение и выращивание лекарственной конопли в домашних условиях.

В ответ на это Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг критике это решение. Зедер пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.

Закон предусматривает, что рекреационный каннабис либо будет культивироваться пользователями дома, либо потребляться в так называемых некоммерческих ассоциациях культивирования, также известных как «социальные клубы каннабиса».

Для желающих попытаться вырастить конопля дома, лимит будет три растения на домохозяйство. Если уход за растениями окажется сложным, будет возможность подать заявку и присоединиться к социальному клубу каннабиса, который может насчитывать до 500 участников. Потребление медицинского каннабиса в таких местах будет разрешено. Такой вариант открыт только для жителей Германии, поскольку власти не заинтересованы в поощрении наркотуризма.

Кроме того, будут установлены ограничения на хранение каннабиса. Употребление каннабиса в публичных местах будет иметь определенные ограничения.

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