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Шольц у Шанхаї запевнив студентів, що їм не потрібно курити канабіс, якщо вони навчаються в Німеччині

16:22, 15 квітня 2024
Таку відповідь Шольц дав на запитання китайського студента, який поцікавився, чи доведеться йому курити марихуану, якщо він навчатиметься в Німеччині.
Шольц у Шанхаї запевнив студентів, що їм не потрібно курити канабіс, якщо вони навчаються в Німеччині
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Китаю у понеділок, 15 квітня, запевнив китайських студентів у Шанхаї, що їм не потрібно курити канабіс, якщо вони навчаються в Німеччині, і що Німеччина легалізувала канабіс, сподіваючись, що споживання зменшиться.

Про це пише «Reuters».

Таку відповідь Шольц дав на запитання студента Університету Тунцзі, який поцікавився, чи доведеться йому курити марихуану, якщо він навчатиметься в Німеччині, оскільки цей наркотик не є легальним у Китаї.

«Ми не хочемо, щоб більше людей споживали канабіс, ми хочемо, щоб менше людей споживали канабіс, ми хочемо, щоб про це було більше громадської освіти», — сказав Шольц.

«Відповідь дуже проста: не курити. Цього року мені виповниться 66 років, і я ніколи не курив марихуану».

«Судово-юридична газета» писала раніше, що у Німеччині з 1 квітня декриміналізували зберігання та вирощування лікарських конопель в домашніх умовах.

У відповідь на це Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер розкритикував це рішення. Зьодер пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.

Закон передбачає, що рекреаційний канабіс або буде культивуватися користувачами вдома, або споживатися в так званих некомерційних асоціаціях культивування, також відомих як «соціальні клуби канабісу».

Для тих, хто бажає спробувати виростити коноплі вдома, ліміт буде три рослини на домогосподарство. Якщо догляд за рослинами виявиться складним, буде можливість подати заявку та приєднатися до соціального клубу канабісу, який може налічувати до 500 учасників. Споживання медичного канабісу в таких місцях буде дозволено. Такий варіант відкритий лише для жителів Німеччини, оскільки влада не зацікавлена ​​у заохоченні наркотуризму.

Крім того, буде встановлено обмеження на зберігання канабісу. Вживання канабісу в публічних місцях матиме певні обмеження.

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