Чи потрібно зберігати паперові платіжки, – пояснили в YASNO

YASNO радить залишити паперові квитанції в минулому та переходити до електронних.

Багато українців все ще вважають, що паперові рахунки за електроенергію потрібно зберігати. Однак компанія YASNO наголошує, що це не обов'язково.

За словами представників YASNO, достатньо мати електронну квитанцію про оплату за електроенергію, яку завжди можна переглянути у своєму особистому кабінеті на їхньому сайті та завантажити, якщо потрібно мати копію платежу.

«У будь-якому разі, без паперів зручніше. А ще екологічніше - ви зберігаєте дерева. Онлайн-квитанція про оплату має ту саму силу, як і друкована, тому покладіться на диджитал», - зазначили у повідомленні.

Крім того, ви можете взагалі відмовитися від паперових рахунків, які приходять вам поштою, і зручно користуватись онлайн-сервісами, такими як мобільний додаток, чатбот у Вайбері, Телеграм чи особистий кабінет на сайті YASNO, що доступні за відповідними посиланнями для мешканців Києва, Донецької та Дніпропетровської областей.

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