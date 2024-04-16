Практика судів
  1. В Україні

Продав неіснуючі квартири на майже 23 млн грн: на Львівщині судитимуть директора компанії

10:40, 16 квітня 2024
Директор будівельного товариства здійснив фіктивний продаж майнових прав на 36 квартир.
Продав неіснуючі квартири на майже 23 млн грн: на Львівщині судитимуть директора компанії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора будівельної компанії - йому інкриміновано шахрайство.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений розробив та реалізував шахрайську схему заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Директор будівельного товариства здійснив фіктивний продаж майнових прав на 36 квартир. Для цього він уклав з 39 потерпілими підроблені договори купівлі-продажу, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому у визначені строки. Багатоповерхівку мали звести в одному із сіл Пустомитівського району.

Згідно договору потерпілі сплачували готівкою частково або повну вартість житла. Обвинувачений, в свою чергу, надавав довідку про оплату та зобов’язувався перерахувати кошти на рахунок фірми. Проте не робив цього, а розпоряджався ними на власний розсуд.

Таким чином він заволодів коштами в загальній сумі майже 23 млн грн.

Наразі чоловік знаходиться під вартою.

За клопотанням прокурора накладено арешт на 3 земельні ділянки та автомобіль обвинуваченого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Верховного Суду Микола Русинчук звільнився у відставку

Перша відставка у Верховному Суді у 2024 році.

Став відомий фінальний текст закону про мобілізацію, який направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, документ

Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію і його спрямували на підпис Президенту – фінальний текст.

Вимога ТЦК та повістка – в чому відмінність за новим законом про мобілізацію

Якщо новий закон про мобілізацію досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога ТЦК, наслідки її повернення з відміткою про невручення, то питання вручення повісток буде регулюватися окремим актом Кабміну.

У Верховній Раді підготували реформу процедури оскарження у пенсійних справах та справах про нарахування соціальних виплат

Стало відомо, як зміниться процедура оскарження у справах про пенсійні та інші соціальні виплати, а також якими будуть нові ставки судового збору для громадян.

З КПК пропонують виключити можливість виконання низки повноважень Генпрокурора виконуючим обов’язки Генерального прокурора

Група народних депутатів пропонує у змінах до КПК виключити повноваження, якими наділяється виконуючий обов’язки Генпрокурора, зокрема щодо можливості повідомляти про підозру народному депутату чи судді ВАКС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду