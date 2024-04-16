Продав неіснуючі квартири на майже 23 млн грн: на Львівщині судитимуть директора компанії

Директор будівельного товариства здійснив фіктивний продаж майнових прав на 36 квартир.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора будівельної компанії - йому інкриміновано шахрайство.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений розробив та реалізував шахрайську схему заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Директор будівельного товариства здійснив фіктивний продаж майнових прав на 36 квартир. Для цього він уклав з 39 потерпілими підроблені договори купівлі-продажу, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому у визначені строки. Багатоповерхівку мали звести в одному із сіл Пустомитівського району.

Згідно договору потерпілі сплачували готівкою частково або повну вартість житла. Обвинувачений, в свою чергу, надавав довідку про оплату та зобов’язувався перерахувати кошти на рахунок фірми. Проте не робив цього, а розпоряджався ними на власний розсуд.

Таким чином він заволодів коштами в загальній сумі майже 23 млн грн.

Наразі чоловік знаходиться під вартою.

За клопотанням прокурора накладено арешт на 3 земельні ділянки та автомобіль обвинуваченого.

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