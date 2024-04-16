Спікер Палати представників Джонсон презентував окремі законопроекти щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Майк Джонсон представив чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

У понеділок, 15 квітня, спікер Палати представників Майк Джонсон на закритому засідання презентував чотири окремі законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. За документи планують проголосувати до кінця тижня, передає The Hill.

За словами двох законодавців від Республіканської партії, які були на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроекти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.

Четвертий законопроект, пов’язаний з національною безпекою, за словами одного з законодавців Республіканської партії, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та заморожені позики для гуманітарної допомоги.

Однак поточний план не містить жодних положень про кордон, за словами представника Республіканської партії Кевіна Херна, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні.

За словами Джонсона, текст законопроєкту опублікують «дещо пізніше» у вівторок, а депутатам дадуть 72 години на його вивчення.

Раніше конгресмени США закликали спікера Джонсона негайно винести на розгляд допомогу для України та Ізраїлю.

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