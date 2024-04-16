На фронті загинув Павло Петриченко, який створив петицію про обмеження роботи онлайн-казино

На Донеччині загинув військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко.

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко. Про це повідомила сестра військовослужбовця на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

«Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом», - написала вона.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення рф Павло Петриченко був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк».

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

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