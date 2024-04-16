Практика судів
  1. В Україні

На фронті загинув Павло Петриченко, який створив петицію про обмеження роботи онлайн-казино

08:17, 16 квітня 2024
На Донеччині загинув військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко.
На фронті загинув Павло Петриченко, який створив петицію про обмеження роботи онлайн-казино
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко. Про це повідомила сестра військовослужбовця на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

«Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом», - написала вона.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення рф Павло Петриченко був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк».

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вимога ТЦК та повістка – в чому відмінність за новим законом про мобілізацію

Якщо новий закон про мобілізацію досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога ТЦК, наслідки її повернення з відміткою про невручення, то питання вручення повісток буде регулюватися окремим актом Кабміну.

У Верховній Раді підготували реформу процедури оскарження у пенсійних справах та справах про нарахування соціальних виплат

Стало відомо, як зміниться процедура оскарження у справах про пенсійні та інші соціальні виплати, а також якими будуть нові ставки судового збору для громадян.

З КПК пропонують виключити можливість виконання низки повноважень Генпрокурора виконуючим обов’язки Генерального прокурора

Група народних депутатів пропонує у змінах до КПК виключити повноваження, якими наділяється виконуючий обов’язки Генпрокурора, зокрема щодо можливості повідомляти про підозру народному депутату чи судді ВАКС.

Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Верховний Суд пояснив, коли у діях старшого касира, який повертає кошти за товари, може бути склад злочину зловживання службовим становищем

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – позиція Верховного Суду у справі старшого касира супермаркету, яка здійснила повернення коштів за товари, які були продані клієнтам цього супермаркету.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду