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На фронте погиб Павел Петриченко, который создал петицию об ограничении работы онлайн-казино

08:17, 16 апреля 2024
В Донецкой области погиб военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко.
На фронте погиб Павел Петриченко, который создал петицию об ограничении работы онлайн-казино
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В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб активист, сержант 59-й бригады Павел Петриченко. Об этом сообщила сестра военнослужащего на своей странице в соцсети X (Twitter).

«Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим позже», – написала она.

Напомним, до полномасштабного вторжения россии Павел Петриченко был общественным активистом – участником Евромайдана, активным участником инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк».

29 марта петиция Петриченко об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса Президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

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