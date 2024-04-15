Выезд студентов-мужчин за границу: кого точно не выпустят из Украины

В МОН сообщили, что не всем студентам доступно право выезда за границу.

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Как известно, Кабинетом министров Украины ранее было принято постановление, согласно которому студенты-мужчины при определенных условиях смогут пересекать границу во время военного положения. Однако это касается только обучающихся в государственных и коммунальных заведениях высшего образования. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает «Громадське».

В МОН заявили, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ №579), участвующие в программах академической мобильности образовательные учреждения получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.

«Изменения, которые вносятся в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, в соответствии с законодательством, государственные и коммунальные высшие учебные заведения смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами», - пояснили в ведомстве.

Речь идет, в частности, об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и услугах по переводу.

В министерстве также добавили, что существуют частные учреждения высшего образования, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.

«Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации», - заявили в МОН.

Напомним, Правила пересечения государственной границы гражданами Украины для студентов до 22 лет дополнили пунктом 2-19 следующего содержания:

В случае введения на территории Украины военного положения пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины или коммунальной формы собственности и которые согласно Порядку реализации права на академическую мобильность, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 2015 г. № 579, являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнение правил пересечения государственной границы Украины, наличия подтверждающих документов.

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