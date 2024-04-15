Практика судов
  1. В Украине

Выезд студентов-мужчин за границу: кого точно не выпустят из Украины

21:44, 15 апреля 2024
В МОН сообщили, что не всем студентам доступно право выезда за границу.
Выезд студентов-мужчин за границу: кого точно не выпустят из Украины
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Кабинетом министров Украины ранее было принято постановление, согласно которому студенты-мужчины при определенных условиях смогут пересекать границу во время военного положения. Однако это касается только обучающихся в государственных и коммунальных заведениях высшего образования. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает «Громадське».

В МОН заявили, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ №579), участвующие в программах академической мобильности образовательные учреждения получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.

«Изменения, которые вносятся в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, в соответствии с законодательством, государственные и коммунальные высшие учебные заведения смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами», - пояснили в ведомстве.

Речь идет, в частности, об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и услугах по переводу.

В министерстве также добавили, что существуют частные учреждения высшего образования, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.

«Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации», - заявили в МОН.

Напомним, Правила пересечения государственной границы гражданами Украины для студентов до 22 лет дополнили пунктом 2-19 следующего содержания:

В случае введения на территории Украины военного положения пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины или коммунальной формы собственности и которые согласно Порядку реализации права на академическую мобильность, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 2015 г. № 579, являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнение правил пересечения государственной границы Украины, наличия подтверждающих документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Изменения в постановление Кабмина по оплате труда госслужащих судебной власти на основе классификации должностей до сих пор находятся в НАДС

А нормативы кадрового и финансового обеспечения судов обсудят во второй декаде апреля 2024 года.

Верховный Суд объяснил, когда в действиях старшего кассира, возвращающего средства за товары, возможен состав преступления злоупотребления служебным положением

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – позиция Верховного Суда по делу старшего кассира супермаркета, осуществившей возврат средств за товары, проданные клиентам этого супермаркета.

Суд наложил штраф 17 тысяч грн на начальника ТЦК, издавшего приказ о призыве забронированного работника

Гражданин прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет по бронированию, но его решили призвать

Депутаты предлагают отменить 1600 грн в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решению суда

В Верховной Раде зарегистрировали уже два законопроекта о расчетной величине для исчисления выплат по решению суда.

По спорам о пенсиях и соцвыплатах отменят возможность обжалования в Верховный Суд и введут сокращенные сроки на апелляционное обжалование

Суд будет производить полный текст судебного решения по спорам о пенсиях и соцвыплатах только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео