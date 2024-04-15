Практика судів
  1. В Україні

Виїзд студентів-чоловіків за кордон: кого точно не випустять з України

21:44, 15 квітня 2024
У МОН повідомили, що не всім студентам доступне право виїзду за кордон.
Виїзд студентів-чоловіків за кордон: кого точно не випустять з України
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Кабінетом міністрів України раніше була ухвалена постанова, згідно з якою студенти-чоловіки за певних умов зможуть перетинати кордон під час воєнного стану. Проте це стосується тільки тих, хто навчається в державних і комунальних закладах вищої освіти. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України, передає «Громадське».

У МОН заявили, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова КМУ №579), освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету.

«Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами», - пояснили у відомстві.

Йдеться, зокрема, про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.

У міністерстві ще додали, що існують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.

«Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації», - заявили в МОН.

Нагадаємо, Правила перетинання державного кордону громадянами України для студентів до 22 років доповнили пунктом 2-19 такого змісту:

У разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України, наявності підтвердних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Верховний Суд пояснив, коли у діях старшого касира, який повертає кошти за товари, може бути склад злочину зловживання службовим становищем

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – позиція Верховного Суду у справі старшого касира супермаркету, яка здійснила повернення коштів за товари, які були продані клієнтам цього супермаркету.

Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника

Громадянин прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням, але його вирішили призвати

Депутати пропонують скасувати 1600 грн як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду

У Верховній Раді зареєстрували вже два законопроекти стосовно розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду.

По спорах щодо пенсій та соцвиплат скасують можливість оскарження до Верховного Суду і запровадять скорочені строки на апеляційне оскарження

Суд виготовлятиме повний текст судового рішення по спорах щодо пенсій та соцвиплат тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео