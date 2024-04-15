Виїзд студентів-чоловіків за кордон: кого точно не випустять з України

У МОН повідомили, що не всім студентам доступне право виїзду за кордон.

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Як відомо, Кабінетом міністрів України раніше була ухвалена постанова, згідно з якою студенти-чоловіки за певних умов зможуть перетинати кордон під час воєнного стану. Проте це стосується тільки тих, хто навчається в державних і комунальних закладах вищої освіти. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України, передає «Громадське».

У МОН заявили, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова КМУ №579), освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету.

«Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами», - пояснили у відомстві.

Йдеться, зокрема, про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.

У міністерстві ще додали, що існують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.

«Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації», - заявили в МОН.

Нагадаємо, Правила перетинання державного кордону громадянами України для студентів до 22 років доповнили пунктом 2-19 такого змісту:

У разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України, наявності підтвердних документів.

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