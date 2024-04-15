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Європейська комісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро у межах Ukraine Facility

21:16, 15 квітня 2024
У Європейській комісії зазначають, що план є основою для відбудови України та містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів ЄС.
Європейська комісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро у межах Ukraine Facility
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Європейська комісія схвалила запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, яким визначаються умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на  2024-2027 роки. Про це поінформували на офіційному сайті Єврокомісії.

У Європейській комісії зазначають, що план реформ «у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі».

Ще там додають, що план є основою для відбудови України та містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

«Фінансування від ЄС допоможе Україні забезпечувати нагальні бюджетні потреби у соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції. Співпраця з європейськими інституціями відіграє надзвичайно важливу роль як у забезпеченні макрофінансової стабільності, так і виступає фундаментом для подальшого економічного зростання. А впровадження структурних реформ в рамках програм розвитку наближає Україну до інтеграції в ЄС», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що план Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів.

Також ми писали, що в Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування.

Додамо, Кабмін передав Європейській комісії План Ukraine Facility, де описані подальші кроки щодо реформи державної служби.

Разом з тим, реформи процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати в 2026 році.

Нагадаємо, план Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство.

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