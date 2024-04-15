Який середній розмір зарплат та стимулюючих виплат працівників апаратів судів та установ у I кварталі: дані ДСА

У документі оприлюднили середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за січень - березень 2024 року.

Державною судовою адміністрацією України за підсумками I кварталу 2024 року опрацьовано інформацію про середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат працівників апаратів судів та установ на підставі звітності про фактичні видатки на оплату праці за січень – березень 2024 року, наданої судами і установами.

Інформація щодо фактичних видатків на оплату праці за січень-березень 2024 року оприлюднили на офіційному сайті ДСА. З документом можна ознайомитись за посиланням (xlsx).

У документі оприлюднили середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за січень - березень 2024 року працівників:

апаратів апеляційних судів,

місцевих спеціалізованих судів,

місцевих загальних судів,

апаратів ТУ ДСА України,

апарату ДСА України,

апарату Національної школи суддів України,

апарату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,

апарату Служби судової охорони.

Раніше ми писали, що внформацію про розмір заробітної плати працівників апаратів судів розмістять на сайтах судів.

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