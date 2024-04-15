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Мар’яна Безугла заявила, що закону про демобілізацію не буде

20:31, 15 квітня 2024
За словами Мар’яни Безуглої, закон про демобілізацію не з'явиться до завершення воєнного стану.
Мар’яна Безугла заявила, що закону про демобілізацію не буде
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Як відомо, представники Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ вже ведуть роботу над законопроектом про демобілізацію.  

Проте народна депутатка, член Комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла заявила, що нового закону не буде, передають novyny.live.

На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: «Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан».

Щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні, вона назвала росію.

«Далі буде тільки масштабніше, нас знищуватимуть в подіях третьої світової. Аж поки світ знову не переділять», — підсумувала Безугла.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що до завершення війни жодної демобілізації бути не може.

Крім того, в Раді вирішили винести в окремий документ норму про демобілізацію, щоб ухвалити законопроект про мобілізацію.

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила щодо демобілізації, що це поняття в контексті війни є "розкішшю" та недосяжним.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

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