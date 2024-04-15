Мар’яна Безугла заявила, що закону про демобілізацію не буде

За словами Мар’яни Безуглої, закон про демобілізацію не з'явиться до завершення воєнного стану.

Як відомо, представники Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ вже ведуть роботу над законопроектом про демобілізацію.

Проте народна депутатка, член Комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла заявила, що нового закону не буде, передають novyny.live.

На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: «Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан».

Щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні, вона назвала росію.

«Далі буде тільки масштабніше, нас знищуватимуть в подіях третьої світової. Аж поки світ знову не переділять», — підсумувала Безугла.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що до завершення війни жодної демобілізації бути не може.

Крім того, в Раді вирішили винести в окремий документ норму про демобілізацію, щоб ухвалити законопроект про мобілізацію.

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила щодо демобілізації, що це поняття в контексті війни є "розкішшю" та недосяжним.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

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