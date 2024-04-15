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Марьяна Безугла заявила, что закона о демобилизации не будет

20:31, 15 апреля 2024
По словам Марьяны Безуглой, закон о демобилизации не появится до завершения военного положения.
Марьяна Безугла заявила, что закона о демобилизации не будет
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Как известно, представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ уже ведут работу по законопроекту о демобилизации.

Однако народный депутат, член Комитета по нацбезопасности Марьяна Безугла заявила, что нового закона не будет, передают novyny.live.

На вопрос, когда же будет создан новый закон, Безугла ответила: «Думаю, никогда, пока не завершится военное положение».

Относительно виновных в том, почему нет демобилизации в Украине, она назвала россию.

«Продолжение будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях третьей мировой. Пока мир снова не переделят», — подытожила Безугла.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что до завершения войны никакой демобилизации быть не может.

Кроме того, в Раде решили вынести в отдельный документ норму о демобилизации, чтобы принять законопроект о мобилизации.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила относительно демобилизации, что это понятие в контексте войны является "роскошью" и недостижимым.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, «основой любой воюющей армии является качественный армейский тыл», поэтому тезис «возьмите тыловые бригады на передовую и не надо будет мобилизовывать» не сработает, а демобилизация в условиях отсутствия достаточных резервов равна утрате государственности.

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